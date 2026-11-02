La Procura di Roma riapre le indagini sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini

ROMA (ITALPRESS) – La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un nuovo fascicolo d’indagine in merito all’omicidio dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, avvenuto il 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia. L’inchiesta capitolina è stata ufficialmente affidata alla sostituta procuratrice Silvia Santucci a seguito dell’esposto depositato dall’avvocato Stefano Maccioni. La nuova istanza mira a fare luce sulla presenza di complici sulla scena del delitto insieme a Giuseppe “Pino” Pelosi, mettendo in discussione la ricostruzione dell’esecutore solitario. Il legale ha sottolineato l’esigenza di identificare chi si trovasse con Pelosi la notte del delitto e di fare chiarezza sul reale movente, richiamando l’attenzione anche sui tre profili di DNA non identificati individuati dai Carabinieri del RIS sui reperti d’epoca. La decisione della Procura segna una svolta rispetto al recente passato, dato che un’analoga richiesta di riapertura era stata rigettata nel 2023, dopo una precedente archiviazione del caso risalente al 2015.

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