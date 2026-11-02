Incendio in un magazzino del Porto Vecchio di Trieste, 2 morti

TRIESTE (ITALPRESS) – Incendio all’interno di uno dei magazzini di Porto vecchio a Trieste. Due giovani, un uomo e una donna, hanno perso la vita. I due si trovavano all’interno della struttura in disuso. Da verificare le cause del rogo, ma secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato il crollo di un solaio. Sul posto i sanitari del 118, la polizia di Stato, carabinieri e vigili del fuoco.

– foto da video X Vigili del Fuoco –

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