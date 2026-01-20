Groenlandia, Trump “Ho avuto un’ottima telefonata con Rutte, ci sarà un incontro a Davos”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il Segretario Generale della NATO, riguardo alla Groenlandia. Ho concordato un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. Come ho detto a tutti, molto chiaramente, la Groenlandia è fondamentale per la sicurezza nazionale e mondiale. Non si può tornare indietro – su questo, tutti sono d’accordo! Gli Stati Uniti d’America sono di gran lunga il Paese più potente al mondo. Gran parte del motivo è la ricostruzione del nostro esercito durante il mio primo mandato, ricostruzione che continua a un ritmo ancora più accelerato. Siamo l’unica potenza che può garantire la pace in tutto il mondo – e lo si fa, semplicemente, attraverso la forza!”. Lo scrive su Truth il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

TRUMP IN UN FOTOMONTAGGIO PIANTA LA BANDIERA SULLA GROENLANDIA

In un fotomontaggio pubblicato sul social Truth, Donald Trump pianta la bandiera statunitense sul suolo della Groenlandia. Su un cartello, poi, c’è la scitta “Groenlandia territorio esterno USA, 2026”. Insieme a Trump nell’immagine il vice presidente JD Vance ed il segretario di stato, Marco Rubio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).