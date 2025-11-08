Groenlandia, italiano vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk

ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata di sabato 25 ottobre un cittadino italiano è rimasto vittima di un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia, mentre era a bordo del proprio velivolo da turismo proveniente dal Canada.
Allertata dalle autorità locali, l’Ambasciata d’Italia a Copenaghen ha seguito il caso, in raccordo con il Console onorario. Le autorità locali hanno individuato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del connazionale. L’Ambasciata d’Italia a Copenaghen è in contatto con i familiari della vittima.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
