Green pass, Anelli: “Ha funzionato e lo terrei ancora in piedi”

Il Green pass "è uno strumento che ha funzionato molto bene. Lo terrei ancora in piedi, in modo da essere preparati per il prossimo autunno: non sappiamo se la pandemia tornerà a mordere". A dirlo Filippo Anelli, presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, a margine della celebrazione del centenario della Lilt. sfe/fsc/mrv