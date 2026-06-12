Grecia, evento mondiale di studi classici invita al dialogo tra civiltà

La seconda Conferenza mondiale di studi classici si è tenuta dal 9 al 10 giugno ad Atene, dove i partecipanti hanno chiesto una maggiore cooperazione accademica internazionale e un dialogo più profondo tra civiltà. I presenti hanno sottolineato l'attualità della saggezza classica nell'affrontare le sfide globali contemporanee. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)