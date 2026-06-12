Home Video News Xinhua Grecia, evento mondiale di studi classici invita al dialogo tra civiltà
Grecia, evento mondiale di studi classici invita al dialogo tra civiltà
La seconda Conferenza mondiale di studi classici si è tenuta dal 9 al 10 giugno ad Atene, dove i partecipanti hanno chiesto una maggiore cooperazione accademica internazionale e un dialogo più profondo tra civiltà. I presenti hanno sottolineato l'attualità della saggezza classica nell'affrontare le sfide globali contemporanee. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)