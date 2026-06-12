Cina, aperto a Pechino il Forum sulla governance dei diritti umani

Il Forum sulla governance globale dei diritti umani 2026 ha preso il via ieri a Pechino, concentrandosi sullo sviluppo congiunto e sui diritti umani condivisi. Gli ospiti presenti al forum hanno convenuto che, mentre la Cina porta avanti un processo di modernizzazione, allo stesso tempo rafforza la tutela dei diritti umani e compie progressi storici nella loro promozione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)