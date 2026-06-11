Cina, lanciato nuovo satellite per test sulle comunicazioni

La Cina ha lanciato oggi un nuovo satellite sperimentale per tecnologie di comunicazione dal Sito di lancio spaziale di Wenchang, a Hainan, a bordo di un razzo Long March-5, che ha collocato con successo il carico utile nell'orbita prevista. Il satellite sarà utilizzato per test di validazione di tecnologie di comunicazione multibanda e ad alta velocità. La missione segna anche il 650esimo volo della serie di razzi vettori Long March. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)