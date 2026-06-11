Home Video News Xinhua Cina, ‘alberi di marea’ dorati emergono sul fiume Qiantang
Cina, ‘alberi di marea’ dorati emergono sul fiume Qiantang
Il fenomeno si manifesta quando potenti correnti di marea erodono la linea costiera e ridistribuiscono i sedimenti, creando una geomorfologia ramificata, simile a quella di un albero. Modellate interamente da forze naturali, queste intricate strutture offrono una chiara testimonianza su larga scala della dinamica delle maree e della deposizione dei sedimenti nell'ambiente estuarino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)