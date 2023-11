MILANO (ITALPRESS) – “Spalletti ha dato valore aggiunto in un momento difficile, complicatissimo. C’era la difficoltà del raggruppamento, il più difficile della fase a gironi per le qualificazioni a Euro 2024. E’ riuscito a ottenere un risultato importantissimo, come ha già dichiarato lui adesso viene il bello: ha voglia di lavorare ancora di più, già lo sta facendo adesso. Abbiamo trovato una grandissima guida sotto l’aspetto tecnico e umano”. Lo ha dichiarato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante l’evento “RCS Sport Industry Talk” a Milano.

