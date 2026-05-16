BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta (Ktm) in pole position nel Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGp 2026. Il pilota spagnolo ferma il cronometro sul tempo di 1’38″068 e precede di 0″233 Franco Morbidelli (Ducati VR46). Terzo Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0″274. In seconda fila Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Johann Zarco (Honda LCR) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Seguono Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (Ktm), Jorge Martin (Aprilia), Joan Mir (Honda) e Jack Miller (Yamaha Pramac). Caduta per il leader del Mondiale, Marco Bezzecchi (Aprilia), che scatterà dall’12esima casella.

Francesco Bagnaia (Ducati) scatterà dalla 13esima casella. Fuori dai primi 12 anche Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), Luca Marini (Honda), Maverick Vinales (Ktm Tech3), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Alex Rins (Yamaha), Diogo Moreira (Honda LCR), Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) e Toprak Razgatioglu (Yamaha Pramac).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’38″068

alla velocità media di 171,1 km/h

2. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’38″301

3. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’38″342

2^ fila

4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’38″453

5. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’38″474

6. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’38″477

3^ fila

7. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’38″511

8. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’38″597

9. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’38″652

4^ fila

10. Joan Mir (Esp) Honda in 1’38″686

11. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1’38″773

12. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’38″785

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).