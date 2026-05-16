Diamond League, Furlani vince nel lungo a Shanghai con il primato personale

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Subito un Mattia Furlani in formato mondiale nella gara di lungo della prima tappa della Diamond League. Il 21enne laziale delle Fiamme Oro salta la misura di 8,43 metri (vento 0,4 m/s), migliorando al secondo tentativo il record personale di quattro centimetri. Si tratta della seconda miglior prestazione italiana di tutti i tempi, a soli quattro centimetri dal primato italiano di Andrew Howe (8.47, Osaka 30 agosto 2007).

Dopo un salto nullo al primo turno, l’azzurro, bronzo olimpico a Parigi 2024, campione mondiale a Tokyo 2025 e iridato indoor a Nanchino 2025, è passato al comando della gara con la miglior prestazione stagionale mondiale all’aperto, pareggiando la seconda prestazione italiana di Giovanni Evangelisti (8,43 a S.Giovanni Valdarno il 16 maggio 1987).

Un grandissimo inizio di stagione all’aperto per il reatino, che vince per la prima volta in carriera un meeting della Diamond League, e alza l’asticella in vista del Golden Gala Pietro Mennea in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 4 giugno, passando per la seconda tappa di Diamond League in programma sabato 23 maggio sempre in Cina, a Xiamen.

Gara iniziata con un primo nullo (di due centimetri), poi il salto del primato personale, ancora due nulli, 8,09 al quinto turno lasciando sedici centimetri all’asse di battuta, quindi il nullo netto conclusivo. Alle spalle dell’azzurro c’è il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, 8,07 (0,1) al terzo turno, seguito dall’uzbeko Anvar Anvarov (8,01/-0,4), che al quinto turno ha escluso l’australiano Liam Adcock dalla possibilità dell’ultimo salto (quarto con 8,00).

“È solo l’inizio ed è il miglior modo per cominciare la stagione all’aperto”. Mattia Furlani commenta così la sua vittoria. “Sono davvero felice per la misura, anche perché oggi non mi sentivo al meglio della forma fisica dopo il lungo viaggio verso la Cina – spiega il 21enne laziale delle Fiamme Oro, bronzo alle Olimpiadi di Parigi e campione del mondo in carica all’aperto e indoor – Mi sono concentrato sui dettagli tecnici e credo di poter fare ancora meglio nelle gare che mi aspettano: sabato prossimo ancora in Cina a Xiamen e soprattutto il 4 giugno al Golden Gala con tutto il pubblico dello stadio Olimpico che farà il tifo per me. Vengo da due anni splendidi, medaglie alle Olimpiadi, ai Mondiali, agli Europei: ho ancora voglia di prendermi soddisfazioni”, conclude Furlani.

– Foto IPA Agency –

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