Detroit porta Cleveland a gara-7, Minnesota ko e San Antonio raggiunge OKC in finale a Ovest

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte intensa nei play-off Nba, con due sfide decisive che hanno regalato spettacolo, con una delle due serie di nuovo in equilibrio e ora alla ‘finalissima’ e l’altra che si è chiusa con gli Spurs che staccano il pass per la finale della Western Conference dove ad aspettarli ci sono i Thunder. Ancora da emettere, invece, il verdetto su chi sarà la sfidante dei New York Knicks nella finale della Eastern Conference.

Detroit, infatti, domina sul parquet di Cleveland vincendo 115-94 e portando la semifinale a gara-7. I Pistons hanno cambiato marcia nel secondo tempo grazie alla leadership di Cade Cunningham, autore di 21 punti e 8 assist, ben supportato da Paul Reed con 17 punti e da Jalen Duren, che ha chiuso con una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi. Ai Cavaliers non sono bastati i 23 punti di James Harden e i 18 di Donovan Mitchell. La sfida decisiva si giocherà domenica a Detroit.

Nell’altra partita, San Antonio ha travolto Minnesota 139-109 chiudendo la serie sul 4-2 e conquistando le finali della Western Conference. Gli Spurs hanno dominato fin dal primo quarto trascinati da uno straordinario Stephon Castle, miglior realizzatore con 32 punti e 11 rimbalzi. Ottima anche la prova di De’Aaron Fox con 21 punti e 9 assist, mentre Victor Wembanyama ha contribuito con 19 punti e 3 stoppate. Per i Timberwolves il migliore è stato Anthony Edwards con 24 punti, ma Minnesota non è mai riuscita a rientrare davvero in partita. Ora San Antonio affronterà Oklahoma City nelle finali a Ovest a partire da lunedì.

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