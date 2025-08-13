Gravina “Dispiaciuti per Donnarumma, ma è il più forte”

FIGC president Gabriele Gravina presents the new coach of Italy Gennaro Gattuso during the press conference at Hotel Parco dei Principi on June 19, 2025 in Rome, Italy.

UDINE (ITALPRESS) – “Situazione Donnarumma? A me dispiace sul piano umano, perchè è un ragazzo sensibile, e sportivo perchè è un nostro pilastro della Nazionale. Spero che possa trovare un suo equilibrio. E’ il più importante e forte portiere al mondo”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ai microfoni di Sky Sport, da Udine, dove questa sera è in programma la Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham. Luis Enrique non ha convocato il portiere per questa sfida: ormai è rottura con il club campione d’Europa e già ieri Donnarumma ha di fatto salutato il pubblico parigino, esprimendo tutta la sua amarezza per una fine che non si aspettava. Di sicuro, però, Donnarumma sarà in campo il 5 settembre con la maglia azzurra contro l’Estonia, dove, in chiave qualificazioni mondiali, oltre ai tre punti sarà importante la differenza reti rispetto alla Norvegia: “Innanzitutto dobbiamo vincere, poi vedremo il numero di gol: per noi Gigio è molto importante – ha sottolineato Gravina -. E’ entrato in sintonia immediata con il ct Gattuso. Siamo preoccupati, ma convinti che oltre ad essere un portiere molto forte sia un ragazzo maturo e formato. Con le nostre coccole siamo convinti di poterlo schierare nelle migliori condizioni”.
