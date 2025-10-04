Grave incidente stradale nel Materano, 4 morti e 6 feriti

MATERA (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla strada statale 598 di Fondovalle dell’Agri, a Scanzano Jonico, in provincia di Matera. Le vittime sono quattro persone, tutte di nazionalità pakistana. Altri sei sono rimasti feriti. L’incidente ha visto coinvolti una Renault Scenic 7 posti e un camion. All’interno della vettura viaggiavano dieci persone. In seguito allo scontro, quattro occupanti hanno perso la vita. Le restanti sei persone, sono state trasportate in diversi ospedali lucani con l’ausilio anche dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, personale del 118 e agenti della Polizia di Stato. Indagini sono in corso per accertare la dinamica.

– Foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).