Gp Miami, Marrafuschi “La singola sosta si conferma la strategia più veloce, ma occhio al meteo”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La singola sosta si conferma per oggi la strategia più veloce come già ci aspettavamo prima del weekend di gara. Le mescole scelte per Miami si sono dimostrate consistenti e con un basso degrado. Estendere gli stint per fermarsi solo una volta ai box non è quindi un problema. La doppia sosta al contrario sarebbe penalizzante di circa 10 secondi rispetto al singolo pit stop”. Questa l’analisi di Dario Marrafuschi, direttore motorsport di Pirelli, in merito al Gp di Miami di oggi, quarta tappa del Mondiale di Formula 1.

“Sulla carta la soluzione Medium-Hard, con cambio tra il 22° e 28° giro, è la più rapida – sottolinea Marrafuschi in una nota – e fornisce il vantaggio di poter essere flessibili in caso di neutralizzazioni che, a Miami, sono frequenti. La Soft potrebbe essere una valida opzione, sfruttando la maggiore aderenza, utilizzata in combinazione con la Hard. Partendo con la C5, la sosta ai box dovrebbe essere effettuata tra il 16° e 22° giro. Meno efficace in termini di tempo è invece la coppia Medium-Soft che avrebbe una finestra di cambio tra il 32° e 38° giro. Ovviamente – conclude Marrafuschi – l’intera giornata sarà influenzata dalle previsioni meteo che potrebbero anche portare ad una gara bagnata”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

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