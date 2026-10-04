KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen (Red Bull) vince il Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento del Mondiale di F1 e disputato in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente. L’olandese, ultimo vincitore a Sepang nel 2017, precede al traguardo la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli al termine di una gara in condizioni miste, partita in ritardo per la forte pioggia e animata nel finale dal ritiro di George Russell (Mercedes), terzo a cinque giri dalla fine, per un problema tecnico. Completa il podio Lewis Hamilton (Ferrari), bravo a sfruttare due Safety Car dopo una strategia sbagliata in partenza. Quarto Charles Leclerc (Ferrari) davanti a Isack Hadjar (Red Bull). Sesto Oscar Piastri (McLaren), seguito da Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1h47’14″808 alla velocità media di 170.563 km/h
2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes a 2″307
3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 4″919
4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 7″258
5. Isack Hadjar (Fra) Red Bull a 8″571
6. Oscar Piastri (Aus) McLaren a 9″454
7. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 12″753
8. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin a 13″372
9. Lando Norris (Gbr) McLaren a 13″993
10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls a 15″928
11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 17″404
12. Lance Stroll (Can) Aston Martin a 18″052
13. Franco Colapinto (Arg) Alpine a 18″997
14. Oliver Bearman (Gbr) Haas a 22″305
15. Esteban Ocon (Fra) Haas a 22″532
16. Pierre Gasly (Fra) Alpine a 23″315
17. Carlos Sainz (Esp) Williams a 25″431
18. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi a 28″233
19. Sergio Perez (Mex) Cadillac a 29″310
RIT George Russell (Gbr) Mercedes
RIT Alexander Albon (Tha) Williams
RIT Valtteri Bottas (Fin) Cadillac
Giro più veloce: Max Verstappen in 1’38″220 (lap 55) alla velocità media di 203.164 km/h
LE CLASSIFICHE
PILOTI
1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 320 punti
2. George Russell (Gbr) Mercedes 236
3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 214
4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 191
5. Lando Norris (Gbr) McLaren 188
6. Max Verstappen (Ned) Red Bull 188
7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 128
8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 96
9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 65
10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41
COSTRUTTORI
1. Mercedes 556
2. Ferrari 406
3. McLaren 316
4. Red Bull 298
5. Racing Bulls 90
6. Alpine 68
7. Haas 27
8. Audi 17
9. Williams 12
10. Aston Martin 7
11. Cadillac 0
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).