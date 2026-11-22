REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Genoa rovina l’esordio di Roberto d’Aversa sulla panchina del Sassuolo. Gli uomini di Daniele De Rossi espugnano il Mapei Stadium, vincendo 2-0: decide la gara una doppietta, sotto la pioggia, del sempre più convincente Osmajic.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, facendo molto possesso palla, che però risulta piuttosto sterile. La squadra neroverde si ritaglia un paio di occasioni con Berardi e Laurienté, ma senza incidere nel momento decisivo dell’azione. Al 22′ la compagine rossoblù, alla sua prima vera chance, beffa gli avversari trovando la rete del vantaggio: Traoré sforna un perfetto assist per Osmajic, che si presenta davanti a Muric e lo trafigge con un esterno destro per l’1-0. Un duro colpo per gli emiliani che, dopo una velleitaria conclusione di Laurienté, devono incassare il 2-0 dei liguri al 38′: Messias approfitta di un clamoroso errore di Candé per servire Osmajic, che deve solo spingere la palla in fondo al sacco per firmare la sua doppietta personale e il suo sesto gol in questo campionato.

Nel finale di primo tempo Laurienté prova a caricarsi sulle spalle l’attacco del Sassuolo rubando palla ad Amorim e servendo Berardi, che però calcia alto sopra la traversa. In apertura di ripresa è ancora Laurienté che prova a trascinare i suoi con una potente conclusione dalla distanza, ma Bijlow respinge e salva i suoi. Il Genoa, dal suo canto, cerca di amministrare il doppio vantaggio e di colpire in contropiede, andando vicino al tris al 53′ con Ostigard, che viene murato dalla difesa avversaria. Al 69′ gli emiliani protestano per un presunto tocco con il braccio in area di rigore di Messias, ma Ferrieri Caputi lascia proseguire. Il finale di partita vede il Sassuolo spingere con insistenza a caccia di un gol che possa riaprire la contesa. I ragazzi di De Rossi, nonostante restino in dieci per l’infortunio del neo-entrato Colombo, si difendono con ordine fino al triplice fischio, che sancisce la loro quinta vittoria nelle ultime sette gare; sesta sconfitta di fila, invece, per i neroverdi. In virtù di questo risultato il Genoa si porta a 16 punti, mentre il Sassuolo resta a quota 8.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

SASSUOLO (3-4-3): Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 5.5, Candé 5 (1′ st Sulemana 5.5); Van der Brempt 5.5 (34′ st Cinquegrano sv), Thorstvedt 6, Matic 6 (34′ st Dominguez sv), Obrador 5.5 (40′ st Doig sv); Berardi 5, Esposito 5 (1′ st Bowie 5), Laurienté 5.5. In panchina: Satalino, Turati, Ghion, Caleta-Car, Skjellerup, Odenthal, Lipani, Pieragnolo, Pierini. Allenatore: D’Aversa 5.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6.5; Ehizibue 6, Traoré 6.5 (38′ st Wiafe sv), Amorim 6 (18′ st Frendrup 6), Ellertsson 6; Baldanzi 5.5 (18′ st Vitinha 5.5), Messias 6.5 (29′ st Meichtry 6); Osmajic 7.5 (38′ st Colombo sv). In panchina: Sommariva, Stolz, Mitaj, Drameh, Sabelli, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow. Allenatore: De Rossi 7.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 6.

RETI: 26′ pt Osmajic, 38′ pt Osmajic.

NOTE: Giornata piovosa, terreno di gioco appesantito dalla pioggia. Ammonito: Thorstvedt. Angoli: 5-3 per il Sassuolo. Recupero: 1′; 4′.

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(ITALPRESS).