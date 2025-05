GP Italia, Barbier “La nuova supersoft E0126 è stata la scelta vincente”

CREMONA (ITALPRESS) – Al termine dell’Italian Round di Cremona, Nicolò Bulega (Ducati) non ha lasciato nulla agli avversari, ottenendo oggi la vittoria sia nella Superpole Race sia in Gara2, completando l’opera che lo aveva già visto conquistare pole position e successo in Gara1 ieri.

In tutte e tre le gare, il pilota italiano ha utilizzato pneumatici Pirelli Diablo Superbike con mescola media SC1 all’anteriore e la nuova supersoft di sviluppo E0126 al posteriore, la combinazione più utilizzata anche dagli altri piloti in griglia. Oltre alla vittoria, nella Superpole Race Nicolò Bulega (Ducati) ha firmato anche il nuovo record sul giro in gara: il tempo di 1’27.980, registrato al quarto passaggio, migliora di tre decimi il precedente primato ottenuto da Danilo Petrucci nella Superpole Race del 2024. Sia la gara corta sia Gara2 sono state più veloci rispetto alle corrispettive del 2024: in entrambe il miglioramento medio sul giro è stato di quasi nove decimi di secondo.

Anche in WorldSSP un italiano è stato protagonista, con la seconda vittoria del weekend di Stefano Manzi (Yamaha). L’attuale leader del campionato ha confermato la scelta di pneumatici già adottata sabato, ovvero SC1 anteriore e SCX posteriore, la stessa selezionata da quasi tutti i piloti in griglia. Il nuovo primato sul giro veloce in gara è stato realizzato da Jaume Masia, terzo al traguardo: l’1’32,001 che ha segnato al quarto passaggio migliora il precedente record di Yari Montella del 2024 di un decimo di secondo abbondante. Nel WorldWCR, il team Klint Forward Racing ha celebrato una doppietta: Roberta Ponziani e Maria Herrera si sono spartite le vittorie delle due gare. Tutte le donne pilota in gara utilizzano pneumatici Pirelli Diablo Superbike in mescola SC1, sia per l’anteriore che per il posteriore.

“La nuova posteriore supersoft di sviluppo in specifica E0126 è stata anche oggi la scelta vincente sia nella Superpole Race sia in Gara2, provando e sigillando definitivamente la sua efficacia sia in termini di prestazione sul giro sia in quanto a durata e costanza – ha dichiarato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli – I riscontri cronometrici e i commenti da parte dei piloti sono stati estremamente costanti e coerenti sia ad Assen, alla sua prima apparizione, sia qui a Cremona; un risultato molto positivo per noi, perché conferma definitivamente che la strada che abbiamo intrapreso con la nuova carcassa è quella corretta per offrire maggiore stabilità e feeling, così come la mescola che ha ben retto anche in condizioni di caldo difficile come quelle trovate a Cremona. Chiaramente non ci aspettiamo che questa soluzione sia ugualmente performante anche in tutti gli altri circuiti, ogni pista ha le sue caratteristiche di abrasività e condizioni metereologiche, quindi continueremo a ponderare bene la composizione dell’allocazione di circuito in circuito, forti anche del fatto che ora abbiamo opzioni molto valide tanto in mescola medium che soft e supersoft. Questo ci consente di coprire tutto lo spettro delle situazioni possibili offrendo prestazioni veloci, costanti e durevoli”.

-Foto ufficio stampa Pirelli-

(ITALPRESS).