GP Emilia-Romagna, Barbier “Ok il riscontro sulle supersoft”

MISANO (ITALPRESS) – Dopo la vittoria in Gara1, Toprak Razgatlioglu (BMW) ha dominato anche le due gare della domenica del Pirelli Emilia-Romagna Round del WorldSBK: in Superpole Race precedendo sul traguardo Alex Lowes (Bimota) e Andrea Locatelli (Yamaha), in Gara2 avendo la meglio sui piloti Ducati Nicolò Bulega e Alvaro Bautista.

A Misano Razgatlioglu ha così firmato una splendida tripletta, replicando quanto già fatto nel 2024. Entrambe le gare si sono disputate con temperature dell’asfalto molto alte: 47°C per la Superpole Race, poi saliti a 57°C in Gara2, circa 10°C in più rispetto alle stesse gare del 2024. Sia per la Superpole Race sia per Gara2 Razgatlioglu ha scelto gli stessi pneumatici: medium SC1 di gamma anteriore e supersoft di sviluppo E0126 posteriore.

Questa è stata anche la combinazione più gettonata per la gara lunga, fatta eccezione per Sam Lowes e Scott Redding (Ducati) e Garret Gerloff (Kawasaki) che hanno preferito la hard SC2 anteriore. In Superpole Race la grande maggioranza dei piloti ha utilizzato la nuova posteriore extrasoft di sviluppo E0479. Oltre a Razgatlioglu, gli unici ad aver scelto per la gara breve la supersoft E0126 sono stati il poleman Nicolò Bulega, Sam Lowes, Iker Lecuona (Honda) e Michael van der Mark (BMW). All’anteriore la SC1 di gamma è stata il riferimento in entrambe le gare.

Come in Gara1, anche il tempo complessivo di Gara2 è stato migliorato rispetto all’anno scorso. Razgatlioglu ha concluso i 21 giri in 32’54,968 per un miglioramento medio sul giro superiore al mezzo secondo. Vittoria di Can Onu (Yamaha) in Gara2 del WorldSSP con pneumatici SC1 anteriore e SCX posteriore, scelti, come ieri, da tutti i piloti in griglia. La gara ha preso il via con 55°C di asfalto, in linea con la temperatura di ieri ma ben 11°C in più rispetto al 2024.

“Quest’anno le temperature a Misano sono state molto elevate, superiori ai 50°C e mediamente una decina di gradi in più rispetto alla passata stagione, una condizione che ci ha permesso di avere un ulteriore riscontro nel percorso di sviluppo della supersoft, dopo quelli già positivi di Assen e Cremona” le parole di Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli.

“Anche in quest’occasione, infatti, la E0126 si è comportata egregiamente, consentendo a Razgatlioglu di vincere tutte e tre le gare del fine settimana. In aggiunta, questa soluzione ha dimostrato una grandissima costanza sulla distanza, anche migliorando sensibilmente rispetto al 2024 la durata complessiva e il passo sia in Gara1 sia in Gara2. È un tassello importante nel nostro processo di sviluppo delle nuove soluzioni: dopo le buone performance della soft E0125, anche la supersoft si conferma round dopo round una soluzione efficace a tutto tondo. Anche il debutto della extrasoft di sviluppo E0479 è stato molto positivo: non solo ieri ha realizzato il nuovo record della pista dimostrando di essere molto veloce sul giro secco, ma è stata anche la scelta più gettonata per i dieci giri della Superpole Race di oggi, grazie alla costanza di prestazione dimostrata anche sulla distanza. Un segnale molto positivo che andrà ora opportunamente verificato anche su altri circuiti e in altre condizioni”.

