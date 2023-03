GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – La Red Bull firma la seconda doppietta della stagione a Gedda. Sergio Perez ha vinto il Gran Premio dell’Arabia Saudita davanti al compagno di squadra Max Verstappen. Fernando Alonso (Aston Martin) è arrivato dopo l’olandese sotto la bandiera a scacchi ma una penalità di 10 secondi lo ha retrocesso al quarto posto. E’ dunque terzo George Russel (Mercedes). Tutti e quattro hanno usato nello stint finale le P Zero White hard C2. “Lo svolgimento di questa terza edizione del Gran Premio dell’Arabia Saudita ha sostanzialmente rispettato quelle che erano le nostre previsioni della vigilia, sia dal punto di vista delle scelte strategiche sia da quello del comportamento dei pneumatici” l’analisi di Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli. “La scelta delle Medium in partenza, effettuata dall’80% dei piloti, assicurava maggiore flessibilità in caso di neutralizzazioni che, per la terza volta su tre gare qui a Gedda, si sono verificate. L’entrata in pista della safety-car, causata dal ritiro di Stroll, ha coinciso con quella che era la possibile finestra per il cambio gomme e così chi fino ad allora non si era fermato ai box ne ha approfittato per passare alla Hard” ha aggiunto Isola.

“Anche in termini di differenze di tempi sul giro fra le varie mescole la gara ha fornito risposte in linea con le previsioni, e la stessa cosa si può dire per quanto riguarda il degrado, praticamente nullo sulle Medium e le Hard e tutto sommato limitato sulle Soft di Leclerc, l’unico ad aver effettuato uno stint significativo su questa mescola. Proprio l’assenza di degrado ha consentito di poter essere in grado di attaccare fino all’ultimo anche per chi aveva montato un set di Hard ancor prima della safety-car – vedi Magnussen e Piastri, che hanno percorso, rispettivamente, 42 e 49 giri – entrambi protagonisti di bei sorpassi nelle fasi finali della corsa. Anche la Medium ha dimostrato un’ottima costanza di rendimento, come si è visto particolarmente sulla vettura di Hamilton, che ha potuto fra l’altro sfruttare la maggior prestazione di questa mescola rispetto alle Hard per superare Sainz poco dopo la ripartenza”.

