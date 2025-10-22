Gozo inaugura il primo hub energetico a fiori solari d’Europa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Quindici innovativi “fiori solari” sono stati installati presso il Gozo Multi-Modal Hub a Ta’ Xhajma, segnando il primo progetto di questo tipo in Europa. L’iniziativa è stata annunciata dal ministro per Gozo e la Pianificazione, Clint Camilleri, e dal segretario parlamentare per i Lavori Pubblici, Omar Farrugia. Secondo una dichiarazione del governo, ogni fiore solare è in grado di produrre fino al 40% di energia in più rispetto ai tradizionali pannelli solari, garantendo così la massima efficienza.

Il ministro Camilleri ha sottolineato che l’hub rappresenta un ulteriore passo verso la visione ambientale di Gozo per il 2050. “Questa energia alimenterà gli autobus elettrici che collegano il porto di Imgarr con il parcheggio Park & Ride. Con questa installazione dimostriamo che Gozo può essere un esempio di innovazione sostenibile”, ha dichiarato.

Il segretario parlamentare Farrugia ha aggiunto che il progetto colloca Malta e Gozo sulla mappa mondiale come modelli di energia rinnovabile e sostenibilità. Il progetto, del valore di 850.000 euro e realizzato in collaborazione con Eco-Gozo e il Dipartimento dei Lavori Pubblici, integra energia pulita e trasporto sostenibile, con l’obiettivo di ridurre le emissioni e i costi operativi, promuovendo al contempo un sistema di mobilità circolare e autosufficiente.

