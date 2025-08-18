Goria “Grati a Pippo Baudo, tutti gli dobbiamo qualcosa”

ROMA (ITALPRESS) - "Tutti dobbiamo qualcosa a Pippo Baudo, c'è tanta gente che lo omaggia soprattutto perché ha 'inventato' tutti. Quando eri con lui ti sentivi bonariamente osservato e sotto esame". Così Amedeo Goria lasciando la camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, a Roma. "Sono tutti qui perché hanno tutti avuto a che fare con lui, in un modo o nell'altro. Gli siamo grati, è doveroso esserci", aggiunge. xb1/vbo/mca2