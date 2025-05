ROMA (ITALPRESS) – “Il rafforzamento e la trasformazione che attendono la nostra arma azzurra, rappresentano il primo passo verso la completa ridefinizione di ciò che oggi consideriamo convenzionale nell’aerospazio. È una rotta obbligata che, per i fini che persegue e per l’orizzonte temporale che ambisce a raggiungere, dovremo affrontare con la necessaria lungimiranza e visione strategica”. Lo ha detto il generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, nel corso dell’audizione in commissione Difesa della Camera sulle linee generali dell’incarico ricoperto. “Dovremo quindi essere in grado di anticipare le tendenze evolutive, proiettandoci con coraggio verso le sfide future quali il cyberspazio, le major disruptive technologies, le quantum technologies, la sesta generazione di velivoli da combattimento e lo spazio”, ha aggiunto.

“Lo spazio non è più soltanto un ambiente da cui derivano servizi a supporto delle operazioni militari e del funzionamento della società, ma è diventato a tutti gli effetti un dominio di combattimento potenziale. Ovvero un teatro operativo di confronto militare in cui peraltro la distinzione tra attività civile e militari risulta sempre più sfumata: basti pensare all’utilizzo di satelliti commerciali nella crisi in Ucraina”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).