MILANO (ITALPRESS) – Una giornata di grandi sfide, emozioni e spettacolo ha regalato alla formazione El Porteño la seconda edizione delle Golden Cup di Polo, terminata oggi, dopo tre giorni di partite al Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese.

Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, fatto di appassionati e praticanti e di molti giovani che, per la prima volta, hanno avuto l’occasione di assistere a un sfida di questa disciplina dal grandissimo fascino, il team guidato da Sebastian Bernardez e Fabio Acampora e dai professionisti argentini Fernando Rivera e Agustin Suarez, ha sconfitto per 8-5 in finale la squadra Hendrick’s Gin. Fuori dal match per il titolo ma protagoniste di un grande torneo le altre due formazioni presenti che hanno giocato sotto i colori dei Centri Porsche di Milano e di World Of Flavours.

Molto combattuta la finale che ha visto la formazione El Porteno rimontare da un 2-4 al termine del secondo chukka per portarsi in vantaggio per 5-4 nel terzo tempo. Nel quarto e ultimo chukka il gioco si è fatto duro e spigoloso, sempre nel rispetto ferreo delle regole, ed ha premiato la squadra azzurra di Acampora e Bernardez capace di aumentare il vantaggio e di chiudere la sfida sul punteggio finale di 8-5.

“E’ stata una grande festa di sport – racconta Sebastian Bernardez, del team El Porteno – è un’occasione straordinaria per far conoscere il Polo a un pubblico delle grandi occasioni. La soddisfazione è grande per aver conquistato il Trofeo che ci era sfuggito nella prima edizione. Complimenti a tutti i giocatori delle squadre che hanno partecipato, grazie ai cavalli e a chi si è occupato di loro e a chi ha contribuito all’organizzazione di un evento che ha portato a due passi da Milano una ventata di cultura e tradizione Argentina. Un plauso e un ringraziamento particolare va al Mimosa Polo Club di Pogliano Milanese per aver presentato una campo di gara in perfette condizioni nonostante le molte piogge dei giorni scorsi”.

L’evento è stato organizzato e promosso da Dorrego Company, dagli appassionati Fabio Acampora e Sebastian Bernardez, proprietari, insieme ad Alejandro Bernardez, dei ristoranti argentini El Porteño di Milano e Roma.

L’organizzazione è stata supportata e sostenuta da aziende partner quali: El Porteño, Hendrick’s Gin, Centri Porsche di Milano e World Of Flavours e la partecipazione di La Martina, Heineken, River Group, Redbull, Rocca Delle Macie, Torre Rosazza, Winetip, Partesa, Urano Multi-service Digital Agency.

