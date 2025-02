RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco conferma la sua posizione tra i paesi più influenti al mondo, classificandosi al 50° posto nell’edizione 2025 del Global Soft Power Index, pubblicato dalla società britannica Brand Finance. Il paese si mantiene in testa tra i paesi del Maghreb e occupa il secondo posto tra le nazioni africane più influenti.

L’analisi evidenzia un significativo progresso del Marocco nei settori scienza e istruzione (+11 posizioni) e persone e valori (+6 posizioni), grazie a fattori come tolleranza, inclusività e generosità. Miglioramenti si registrano anche nelle categorie media e comunicazione e governance (+2 posizioni ciascuna).

A livello globale, gli Stati Uniti mantengono il primato, seguiti da Cina, Regno Unito, Giappone e Germania, mentre l’Italia si posiziona al nono posto dell’indice. Il ranking, che copre i 193 paesi membri dell’ONU, si basa su oltre 170.000 interviste condotte in più di 100 mercati.

Il Global Soft Power Index misura la capacità di uno Stato di influenzare la scena internazionale attraverso l’attrazione e la persuasione, piuttosto che con la coercizione, valutando 55 criteri tra cui governance, economia, relazioni internazionali, cultura e istruzione.

