Gli Usa investono su realizzazione di basi aeree F-35 in Norvegia

ROMA (ITALPRESS) – Washington, nonostante il gelo con i Paesi europei, ha intenzione di investire nel Vecchio Continente, nello specifico in Norvegia: obiettivo degli Stati Uniti è di procedere con la realizzazione e l’ammodernamento di basi aeree dedicate allo stoccaggio degli F-35. Si tratta di una estensione dell’accordo di cooperazione firmato nel 2021 e secondo la quale la Norvegia garantisce alle forze statunitensi l’accesso a una dozzina di strutture e aree militari nel proprio territorio.

Fino ad ora è l’Italia a fornire un contributo logistico industriale al programma F-35 con lo stabilimento Leonardo di Cameri, affermatosi nella supply chain del programma Jsf e come hub europeo per l’assemblaggio e la manutenzione dei velivoli di 5^ generazione italiani ma anche dei diversi partner alleati.

In base all’accordo Usa-Norvegia, le forze e gli appaltatori statunitensi avranno accesso “senza limiti” a un totale di 12 aree del Paese scandinavo concordate, che comprendono siti militari chiave come le stazioni aeree di Evenes e Sola e la stazione navale di Ramsund. Le strutture designate devono essere utilizzate in parte per l’addestramento, le manovre, i transiti, il rifornimento di aerei, il rifornimento di navi, le operazioni di contingenza, l’atterraggio e il recupero di aerei e lo stazionamento o il dispiegamento di forze e materiali. Un altro sito incluso è l’aeroporto di Rygge, dove sono custoditi alcuni degli F-35 norvegesi.

Nel 2023, il Ministero della Difesa norvegese ha rivelato che Washington stava investendo 188 milioni di dollari nell’espansione della stazione aerea per costruire quattro hangar per i caccia e magazzini, aumentare la capacità di stoccaggio delle munizioni e recintare le parti circostanti con una strada di pattugliamento. Le autorità governative norvegesi hanno dichiarato che i progetti infrastrutturali stanno procedendo e si aspetta che il primo contratto venga annunciato quest’estate. Intanto all’inizio di questo mese, la Norvegia ha ricevuto tre nuovi aerei F-35A, segnando la consegna di 49 caccia, mentre i restanti tre dovrebbero essere spediti prima dell’estate.

– Foto Ipa/Agency –

(ITALPRESS)