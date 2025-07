Gli Stati Uniti si ritirano dall’Unesco “Non è nell’interesse nazionale”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno deciso di ritirarsi dall’Unesco perché “continuare a partecipare non è nell’interesse nazionale”. E’ quanto ha fatto sapere il Dipartimento di Stato Usa attraverso la sua portavoce, Tammy Bruce.

“Oggi gli Stati Uniti hanno informato il direttore generale Audrey Azoulay”, ha precisato Bruce in una nota, menzionando il direttore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. La decisione entrerà in vigore il 31 dicembre 2026. Si tratta della terza volta che gli Usa lasciano l’Unesco e la seconda volta sotto la presidenza di Donald Trump.

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, ha accolto con favore la decisione dell’amministrazione statunitense di ritirarsi dall’Unesco. In un messaggio su X, il capo della diplomazia israeliana scrive che “si tratta di un passo necessario, volto a promuovere la giustizia e il diritto di Israele a un trattamento equo nel sistema delle Nazioni Unite, un diritto spesso calpestato a causa della politicizzazione in questo ambito”.

“L’isolamento di Israele e la politicizzazione da parte degli Stati membri devono cessare in questa e in tutte le agenzie professionali delle Nazioni Unite. Israele ringrazia gli Stati Uniti per il loro sostegno morale e la loro leadership, soprattutto nell’ambito multilaterale, afflitto da discriminazioni anti-israeliane”, aggiunge Sa’ar. Il ministro conclude: “Le Nazioni Unite necessitano di riforme fondamentali per continuare a essere rilevanti”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).