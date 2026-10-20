Gli autotrasportatori siciliani revocano il fermo dopo il confronto con Salvini, resta lo stato di agitazione

ROMA (ITALPRESS) – Gli autotrasportatori siciliani hanno deciso di revocare il fermo. Lo ha annunciato il Comitato trasportatori siciliani (CTS). La decisione è stata presa in seguito al segnale di apertura del Governo dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini. Resta lo stato di agitazione.

Al centro della protesta iniziata il 16 ottobre il caro gasolio e altre istanze del settore, per le quali il Ministro ha garantito l’avvio di un tavolo permanente. Gli effetti si erano già visti nei supermercati dove parecchi scaffali si sono rapidamente svuotati.

SCHIFANI “BENE REVOCA FERMO SICILIA, GRAZIE A SALVINI”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime soddisfazione per la decisione degli autotrasportatori siciliani di revocare il fermo dei servizi, evitando così pesanti ripercussioni sull’economia dell’Isola. “Ringrazio il ministro Matteo Salvini – dice Schifani – con il quale avevo avuto un’interlocuzione nei giorni scorsi proprio per sollecitare una soluzione alla vertenza. Il confronto ha dato risultati positivi e mi auguro che anche le questioni ancora aperte possano trovare presto una risposta. Da parte nostra, abbiamo già previsto ulteriori risorse per il settore nel disegno di legge sulle variazioni di bilancio attualmente all’esame dell’Ars, a conferma dell’attenzione del governo regionale verso una categoria strategica per l’economia siciliana”.

– Foto Ipa Agency –

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