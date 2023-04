ROMA (ITALPRESS) – Diciassette persone aderenti alla campagna “Non paghiamo il fossile”, promossa da Ultima Generazione, stamane intorno alle 8, hanno bloccato ancora una volta il Grande Raccordo Anulare di Roma, occupando con striscioni la carreggiata interna all’altezza della stazione Selva Candida, zona Ottavia.

“I cittadini della campagna di disobbedienza civile – spiegano gli attivisti in una nota -, per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della Politica per contenerne i danni”.

Dopo circa 10 minuti di blocco sono arrivate sul posto le forze dell’ordine, che alle 8.15 hanno portato via i presenti dalla strada e successivamente in Commissariato.

foto ufficio stampa Ultima Generazione

