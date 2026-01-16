Giuramento di 446 allievi agenti della scuola della Polizia di Stato di Trieste, Roberto “Orgoglio per la Regione”

TRIESTE (ITALPRESS) – “È un orgoglio per la Regione poter contare su una scuola della Polizia di Stato così prestigiosa come quella di Trieste, una delle più importanti in Italia e fucina ogni anno di centinaia di nuovi allievi agenti. A coloro che oggi hanno prestato giuramento auguro di assolvere il proprio compito con professionalità, mantenendo intatti l’entusiasmo e il senso del dovere che li hanno accompagnati lungo il percorso formativo”. Così oggi a Trieste l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, presente al giuramento di 446 allievi agenti del 231° corso della scuola della Polizia di Stato “Vincenzo Raiola”.

Alla cerimonia, svoltasi nella sede della scuola diretta da Giovanna Lori, hanno partecipato tra le autorità anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il prefetto Giuseppe Petronzi e il questore Lilia Fredella, che hanno premiato gli agenti che più si sono distinti nei corsi di formazione frequentati. Come ha evidenziato l’assessore nell’occasione, “un ulteriore elemento di soddisfazione deriva dall’ultima assegnazione disposta dal Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, che rappresenta un segnale concreto e significativo di attenzione nei confronti del Friuli Venezia Giulia, in particolare sul fronte del controllo delle frontiere. Le 59 nuove assegnazioni destinate alla Polizia di frontiera – ha specificato Roberti – costituiscono infatti un rafforzamento importante delle attività di vigilanza lungo la fascia confinaria, un tema particolarmente sentito dall’Amministrazione regionale e dai cittadini del territorio”.

– Foto Regione FVG –

(ITALPRESS).