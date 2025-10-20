Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, “Autobiografia dello sviluppo”

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato al Museo dell’Ara Pacis, a Roma, la mostra immersiva EVOLUTIO, il progetto culturale e divulgativo firmato Webuild e dedicato alle infrastrutture che hanno trasformato l’Italia. Il progetto espositivo attraversa oltre un secolo di trasformazioni economiche e sociali dell’Italia, mostrando come il Paese sia passato da nazione agricola a potenza industriale grazie anche alle sue infrastrutture. f25/sat/gtr