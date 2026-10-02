Giudici “Lo storytelling sulla carenza di taxi è smentito dai dati”

ROMA (ITALPRESS) - Contrastare l'esercizio abusivo della professione è la priorità per i tassisti italiani. Lo ha sottolineato Claudio Giudici, presidente di Uritaxi, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il sindacato rappresenta oltre 6.000 tassisti su tutto il territorio nazionale. Rispondendo a chi lamenta carenza di taxi, Giudici risponde citando un'indagine Lab21 presentata alla Camera a febbraio; l'89% degli utenti italiani ottiene un taxi entro sei minuti, contro l'82% della media europea. Firenze è in testa con il 94%. "Lo storytelling secondo cui mancano i taxi non trova riscontro nei dati", ha affermato il presidente di Uritaxi. sat/gsl