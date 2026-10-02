Adescava minori sui social, arrestato quarantenne a Roma per pedopornografia

ROMA (ITALPRESS) – Un quarantenne è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma con le accuse di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver agito contro minori di 16 anni. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale capitolino su richiesta della Procura. Gli accertamenti hanno fatto emergere una rete di conversazioni con numerose altre giovanissime, quasi tutte italiane. Le perquisizioni – che hanno coinvolto anche altri indagati a piede libero – e le analisi dei dispositivi sequestrati hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell'uomo tra il 2015 e il 2025: dopo aver adescato le ragazze sui social o tramite passaparola, l'indagato guadagnava la loro fiducia proponendo incontri a sfondo sessuale, talvolta previo pagamento, o chiedendo l'invio di foto e video intimi. pc/azn (Fonte video: Carabinieri)