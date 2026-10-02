Truffa dell’oro e criptovalute, sequestro da 1,6 milioni a Torino

TORINO (ITALPRESS) - Promettevano guadagni da sogno investendo in oro e criptovalute, ma era tutta una truffa basata sul classico "schema Ponzi". La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 1,6 milioni di euro tra contanti, immobili, terreni e quote societarie ai capi di un'organizzazione criminale che ha truffato centinaia di risparmiatori in tutta Italia. pc/red