Giubileo dei Giovani, Monsignor Fisichella “Messaggio di gioia e pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Questi giovani hanno contagiato la città di Roma. E’ sufficiente vedere la massa di giovani nelle nostre strade, sui bus, sulle metropolitane: questo è un primo messaggio che ci arriva. Più di mezzo milione di giovani è presente in questi giorni, ma tra domani e dopodomani presumiamo ci saranno un milione di persone sulla spianata di Tor Vergata. Si dice che il 70% dei giovani europei sia indifferente al fenomeno religioso: non so se qui a Roma ci sia il 30% dei giovani, ma di certo il messaggio che ci arriva è di gioia, di pace, ma non una pace annunciata, questi ragazzi vogliono essere veri operatori di pace, una pace che si fa con la vita concreta. E’ un annuncio di speranza che ci viene dato”.

Lo ha detto al Tg2 Post il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Monsignor Rino Fisichella, in merito al Giubileo dei Giovani. “Domani ci saranno 3 giovani che formuleranno 3 domande” a Papa Leone XIV, “non so di preciso quali saranno, ma posso intuire che le domande che normalmente abitano nel cuore dei nostri giovani riguardino il loro futuro: il lavoro, le speranze, l’amicizia, intesa come un rapporto concreto e interpersonale, l’amore. Sono temi dei giovani di ieri ma anche quelli dei giovani di oggi”, ha aggiunto.

“Noi oggi siamo soliti parlare delle guerre in Ucraina e a Gaza, ma noi abbiamo giovani che vengono dal Sudan, dal Libano, dalla Siria, da tante altre aree del mondo, dove c’è guerra reale, c’è violenza. Sono 56 i conflitti aperti – ha sottolineato Monsignor Fisichella -. Questi giovani portano un messaggio: stare insieme in questi momenti, li carica di potenzialità grandi quando torneranno nel loro Paese”.

