Giubileo dei Giovani, Fiera Roma si prepara ad accogliere 25 mila pellegrini

ROMA (ITALPRESS) – Fiera Roma si prepara a ospitare 25 mila giovani pellegrini in arrivo per il Giubileo dei Giovani, trasformandosi per una settimana in un grande centro di accoglienza sicuro, attrezzato e operativo giorno e notte. Grazie al supporto operativo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, la struttura diventerà una vera e propria “città nella città”, capace di garantire standard eccellenti di sicurezza, assistenza sanitaria e comfort logistico, con presidi medici e servizi h24.

Una macchina organizzativa, si legge in una nota, che testimonia l’impegno corale per offrire ai giovani pellegrini non solo uno spazio dove dormire, ma una vera esperienza di comunità, vissuta in piena sicurezza. “Siamo felici di offrire questo servizio alla città di Roma e alla comunità del Giubileo – dichiara Fabio Casasoli, Amministratore unico di Fiera Roma -. Accogliere migliaia di giovani con attenzione, cura e sicurezza è per noi motivo di orgoglio. La nostra Fiera sarà, per qualche giorno, una casa per ragazzi provenienti da tutto il mondo: è un grande onore e un gesto di apertura al futuro”. La collaborazione con la Protezione civile, le autorità sanitarie e le forze dell’ordine, sottolinea la nota, assicurerà il pieno coordinamento di tutte le attività. Roma si conferma così pronta ad accogliere un evento storico, in cui la logistica diventa strumento di accoglienza e partecipazione, conclude la nota.

