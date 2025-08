Giubileo dei Giovani, Abodi “Roma accoglie la gioventù del mondo che mostra il volto della speranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Una meravigliosa Roma Capitale, accoglie la gioventù del mondo che mostra il suo volto colorato, sorridente, positivo, generoso, civile, sensibile e umano. Non scompaiono i problemi, i limiti e le inquietudini, ma emerge la voglia di non subire il peggio, la rassegnazione e la marginalità sociale. È il volto della speranza di questo Giubileo Giovani che sono certo lascerà il segno nei cuori e nelle coscienze, anche di chi ha una responsabilità pubblica. Nei miei, sicuramente”. Lo scrive in un post su X il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).