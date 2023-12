MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC, all’unanimità dei presenti, ha nominato tra i propri membri Giovanni Fosti quale Presidente della Fondazione.

Associate Professor of Practice nella Divisione Government, Health & Not for Profit della SDA Bocconi, e Professore a contratto di Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche presso l’Università Bocconi di Milano, è Presidente del Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale S.r.l., ed è stato Presidente della Fondazione Cariplo dal 2019 al 2023. Ha diretto l’Executive Master in Management della Pubblica Amministrazione (EMMAP) e il Master in Management Pubblico della SDA Bocconi, ed è stato responsabile dell’Area Politiche Sociali e Gestione dei Servizi Sociali del CERGAS (Centro di Ricerca sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale) dell’Università Bocconi. Dal 2017 al 2019, è stato Presidente della Fondazione Social Venture – Giordano dell’Amore.

“Sono onorato di assumere la presidenza della Fondazione BEIC – afferma Fosti – consapevole dell’importanza del progetto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, straordinaria infrastruttura culturale di respiro internazionale. Locale e internazionale, fisico e virtuale, memoria e futuro, persona e comunità, sono intrecci attorno ai quali si andrà a definire il valore del progetto BEIC. Una sfida che potremo affrontare solo condividendola con i mondi della cultura, dell’economia e delle istituzioni. Desidero ringraziare le persone che in questi anni si sono impegnate nella Fondazione BEIC, nel Consiglio e nello staff, per il prezioso lavoro svolto, in particolare, il professor Antonio Padoa Schioppa e il prefetto Francesco Paolo Tronca, già presidenti della Fondazione”.

La nomina di Giovanni Fosti segna un passo significativo verso il rafforzamento della missione della BEIC e il suo impegno a favore della diffusione della cultura.

La sua vasta esperienza e la sua leadership provata saranno fondamentali per guidare la BEIC in questa importante fase della sua evoluzione.

La Fondazione BEIC esprime gratitudine al precedente Presidente Francesco Paolo Tronca per il suo contributo straordinario durante il suo mandato e guarda al futuro con fiducia sotto la guida di Giovanni Fosti.

