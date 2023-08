LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – A seguito di un episodio che ha coinvolto cinque giovani siciliani che non avevano pagato il conto dopo aver cenato in un ristorante mentre erano in vacanza a Malta, il padre di uno dei giovani ha deciso di risolvere il caso inviando una donazione ad un’organizzazione non governativa di Gozo che promuove il benessere delle persone con bisogni speciali e delle loro famiglie.

L’episodio è avvenuto venerdì scorso al Pasta and Co, un ristorante di Msida. Appena finito di cenare, il gruppo è fuggito dal ristorante senza pagare il conto. I proprietari del ristorante, Bertrand e Jacob, hanno presentato una denuncia alla polizia includendo riprese a circuito chiuso che mostravano i giovani che scappavano dal locale. La polizia ha immediatamente avviato le indagini sul caso.

Appena i titolari del ristorante hanno riconosciuto l’accento siciliano, hanno contattato il Corriere di Ragusa che ha denunciato l’accaduto. In seguito alla pubblicazione dell’articolo e delle foto relative, il padre di uno dei giovani ha identificato il figlio e ha raggiunto i proprietari per saldare il conto pendente. Invece, i proprietari hanno chiesto una donazione per la Fondazione Arka di Gozo. Il padre si è scusato e invece di 100 euro ha donato 250 alla ONG.

