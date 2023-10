Giovani, Caccamo “Da concorso di idee nasce Manifesto del Cambiamento”

SPARANISE (CASERTA) (ITALPRESS) - Il cantautore Giovanni Caccamo è impegnato nel Manifesto del Cambiamento, progetto partito con un appello ai giovani invitandoli a raccontare quale parola rappresentasse il cambiamento necessario per costruire un futuro migliore. Caccamo è intervenuto all'iniziativa "Alleanza pubblico-privato: insieme per la legalità" organizzata a Sparanise, in provincia di Caserta, da European House - Ambrosetti in collaborazione con Axpo Italia, operatore sul mercato libero dell'energia e Calenia, società del gruppo. xi2/mgg/gsl