Ussana, due 20enni sorpresi in auto con hashish e benzodiazepine: denunciati e patente ritirata al conducente

CAGLIARI (ITALPRESS) – I militari della Stazione di Donori hanno segnalato all’autorità amministrativa due 20enni fermati a Ussana, disoccupati del posto, già noti alle forze di polizia. I giovani in transito a bordo di un’autovettura nella periferia del centro abitato, sottoposti ad un accurato controllo e ad una perquisizione estesa anche all’interno dell’automezzo, sono stati sorpresi in possesso di pochi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente ad una confezione di farmaci a base di benzodiazepine di cui non erano in possesso della prescrizione medica che sono state sottoposte a sequestro. Ad uno dei due, conducente del veicolo, è stata anche ritirata la patente.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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