Giovane cinese entra nel Guinness World Records con l’antica arte del Zhongfan

In occasione della Giornata del Patrimonio culturale e naturale della Cina, conosciamo Jiang Qi, 22 anni, che ha ottenuto un titolo Guinness World Records facendo ruotare attorno al corpo per 19 volte in 30 secondi un palo Zhongfan alto oltre otto metri. Il suo risultato porta nuova vitalità a questa antica arte tradizionale cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)