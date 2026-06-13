Cina, le voci dal Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani

Che aspetto ha un approccio più equo ai diritti umani? Pace e giustizia come basi dello sviluppo, rispetto del diritto dei Paesi a scegliere il proprio percorso e pari attenzione ai diritti politici, economici e sociali. Queste le prospettive globali dal Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani, tenutosi a Pechino l'11 e il12 giugno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)