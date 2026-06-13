Home Video News Xinhua Cina, le voci dal Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani
Cina, le voci dal Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani
Che aspetto ha un approccio più equo ai diritti umani? Pace e giustizia come basi dello sviluppo, rispetto del diritto dei Paesi a scegliere il proprio percorso e pari attenzione ai diritti politici, economici e sociali. Queste le prospettive globali dal Forum 2026 sulla governance globale dei diritti umani, tenutosi a Pechino l'11 e il12 giugno. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)