Home Video News Xinhua Elementi cinesi lasciano il segno ai Mondiali 2026
Elementi cinesi lasciano il segno ai Mondiali 2026
Dal merchandising per i tifosi prodotto a Yiwu, in Cina, all'icona della cultura pop Labubu, comparsa alla cerimonia di apertura dei Mondiali. Dai sistemi di trasporto alle soluzioni di intelligenza artificiale delle aziende tecnologiche cinesi, che contribuiscono a far funzionare tutto senza intoppi. Gli elementi cinesi stanno lasciando il segno nella festa del calcio, mostrando una profonda fusione di cultura, innovazione e influenza globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)