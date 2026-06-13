Cina: tra tradizione e modernità, le nuove fonti di reddito di Shoushan

Nel villaggio di Shoushan, nella provincia orientale cinese del Fujian, oltre 50 dimore storiche delle dinastie Ming e Qing sono il fulcro di un esperimento vivo di rivitalizzazione rurale. In questo luogo, un vecchio granaio è rinato come spazio artistico con giardino, gli abitanti del posto vendono in livestream prodotti artigianali fatti a mano e le case da tè alimentano sia la cultura sia il reddito. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)