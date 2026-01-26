Giorno Memoria, Abodi “Dare senso e valore a sofferenze di milioni di persone”

ROMA (ITALPRESS) - "Avvertiamo l'esigenza di dare un senso e un valore alle sofferenze dell'altro secolo. Sofferenze di milioni di persone che, evidentemente, non hanno ancora insegnato definitivamente il rispetto nei confronti della vita e di ciò che è stato, probabilmente, unico nella storia dell'essere umano". Così il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, delegato per la Struttura di missione per gli anniversari nazionali, a margine della conferenza stampa di presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria. "Noi siamo appena tornati dal viaggio della Memoria con 100 ragazzi che, per il terzo anno consecutivo, hanno cercato di conoscere e comprendere il senso di quella tragedia e di assumere nuove sensibilità e consapevolezze. Questo è il contrasto all'antisemitismo che poi si allarga a tutte le forme di discriminazione", aggiunge. xb1/sat/gsl