Giornata mondiale della Sla, Locatelli “La ricerca scientifica è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la Giornata Mondiale della SLA e colgo l’occasione per attirare l’attenzione sulla consapevolezza che dobbiamo avere rispetto a questa patologia. La ricerca scientifica è fondamentale e nel caso delle patologie rare diventa l’obiettivo al quale tendere per dare risposte e intraprendere cure sempre più all’avanguardia. Oltre a questo è indispensabile assicurare servizi che siano mirati e adeguati, una presa in carico tempestiva e una rete di supporto in grado di tutelare e accompagnare la persona in un cammino oltre la diagnosi. Grazie ad AISLA, ai volontari e a tutte le realtà che in questi anni hanno saputo dare risposte concrete alle persone e alle famiglie, divenendo punti di riferimento straordinari e in grado di mettere la persona al centro della propria vita. Nel rispetto della dignità di ciascuno, non possiamo smettere di lavorare al servizio degli altri, per dare la possibilità di vivere una vita piena, ricca di legami, affetti e partecipazione”. Lo scrive sui suoi social il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli.

