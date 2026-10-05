MILANO (ITALPRESS) – “Nella giornata mondiale degli insegnanti ho voluto sottolineare quella che è probabilmente la parola più bella che ha caratterizzato nella storia l’insegnante, cioè il maestro, che deriva da magister, ‘colui che ne sa di più’. E allora dobbiamo riconoscere l’autorevolezza degli insegnanti, di coloro che sono una guida culturale ma anche morale per i nostri figli e svolgono il lavoro più bello del mondo, cioè il lavoro di costruire un futuro per i giovani”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine di un incontro con una delegazione di docenti lombardi e con il direttore generale dell’USR, presso la Prefettura di Milano, in occasione della Giornata Mondiale degli insegnanti.

“Abbiamo fatto tanto in questi anni e l’Ocse ha sottolineato che per la prima volta gli stipendi del personale scolastico sono in risalita, anche nelle classifiche mondiali. Abbiamo previsto misure di welfare, dell’assicurazione sanitaria gratuita, contro gli infortuni sul lavoro, i trasporti – ha sottolineato Valditara -. Abbiamo inserito il piano casa che darà i suoi frutti fra qualche anno, ma con un investimento veramente importante. Ma questo non basta. Abbiamo voluto anche ridare autorevolezza sociale, a cominciare dalle norme sulla condotta. Il no al cellulare in classe è anche una misura di rispetto verso il docente che, quando spiega, deve essere seguito e non può non può essere tollerata la distrazione di chi invece magari chatta con gli amici. La cultura del rispetto è fondamentale, l’abbiamo voluta mettere nelle nuove linee guida sull’educazione civica, nelle nuove indicazioni nazionali. Ho dedicato quest’anno ad Amatrice, ho detto che quest’anno sarà l’anno del rispetto, rispetto verso l’insegnante, rispetto verso i compagni, rispetto verso i beni pubblici, ma soprattutto rispetto verso l’altro”.

“Il dato Ocse non si riferisce a questi ultimi tre anni, tiene conto di una rilevazione storica e noi veniamo da 15 anni di blocchi contrattuali. I governi di centrosinistra, senza alcuna motivazione di crisi internazionale, come ha riconosciuto la sentenza della Corte Costituzionale del 2015, hanno più volte bloccato gli stipendi del personale scolastico. Non c’è mai stato nella storia della Repubblica un governo che ha fatto tre contratti in una legislatura e che addirittura ha messo i soldi per un contratto molto di là da venire – ha sottolineato Valditara -. Quindi l’opposizione faccia pace con se stessa. Noi questi aumenti li abbiamo dati e abbiamo aggiunto l’assicurazione contro gli infortuni e quella sanitaria, che prima pagavano docenti e Ata e che ora paga lo Stato”.

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