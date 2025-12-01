Giornata mondiale contro l’HIV, Rocca “Impegno della Regione per una prevenzione più forte”

ROMA (ITALPRESS) – “In occasione della Giornata Mondiale contro l’HIV rinnovo l’impegno della Regione Lazio per una prevenzione più forte, un accesso semplice ai test e una lotta concreta contro ogni forma di stigma. L’HIV oggi si può prevenire e si può curare. Per questo serve una informazione corretta, servizi vicini alle persone e la volontà di superare paure e pregiudizi che ancora frenano la diagnosi precoce. Siamo al fianco di chi vive con l’HIV e di tutti i professionisti che ogni giorno lavorano per la tutela della salute pubblica. Il Lazio continuerà a investire su screening, percorsi di cura e iniziative che mettano al centro le persone e i loro diritti. La prevenzione è un patto che riguarda tutti. Insieme possiamo abbattere lo stigma e costruire una comunità più consapevole e inclusiva”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

